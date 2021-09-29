Почти 400 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Около 400 детей-сирот обеспечили собственным жильем в Московской области с начала года. Всего до конца года предоставить квартиры планируется 785 детям, сообщила в среду пресс-служба министерства образования Подмосковья.

"С начала года в Подмосковье уже 382 ребенка-сироты получили собственные квартиры. До конца года жильем будут обеспечены 785 сирот. На эти цели выделено свыше 2,6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что около половины предоставляемых детям-сиротам квартир располагаются в новостройках.

По данным пресс-службы, в 2020 году квартиры получили 788 сирот.