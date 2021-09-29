В RT назвали блокировку канала на YouTube попыткой не допустить его на телеэкраны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова считает, что удаление двух немецких каналов RT на YouTube связано с намерением не допустить их появления в телевизионном формате.

"Что касается удаление нашего YouTube, я хочу сказать, что это, конечно же, мне представляется в более широкой картине частью того, что готовится недопущение нас на телеэкран", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Токтосунова отметила, что "сумасшедшая травля" со стороны ФРГ началась после того, как RT DE заявили о планах выйти в телевизионный формат до конца 2021 года. "Вот тогда и началось: банки перестали хотеть с нами работать и начали закрывать наши счета, чиновники начали высказываться о том, что они следят за нами. В это же время начались наши проблемы с соцсетями в том числе", - пояснила она.

Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. YouTube объяснил удаление нарушением условий пользования видеохостинга в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса.