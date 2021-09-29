{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Минпросвещения заявили, что ситуация с коронавирусом в школах под контролем

В ведомстве указали, что в 50 школах проводятся ограничительные мероприятия
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ Сергей Шатунов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас ситуация под контролем. Лишь в 50 школах у нас есть ограничительные мероприятия. <…> Мы за ситуацией следим", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

Во вторник Минпросвещения РФ сообщило, что порядка 0,13% российских школ находятся сегодня на карантине в связи с распространением ковида. Таким образом, карантинные меры сохраняются лишь в 50 школах в 27 регионах страны.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Песков: вводить ограничения на федеральном уровне из-за ситуации с COVID-19 не планируется
Читать полностью