В Минпросвещения заявили, что ситуация с коронавирусом в школах под контролем

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства просвещения РФ Сергей Шатунов.

"У нас ситуация под контролем. Лишь в 50 школах у нас есть ограничительные мероприятия. <…> Мы за ситуацией следим", - сообщил он на пресс-конференции в ТАСС.

Во вторник Минпросвещения РФ сообщило, что порядка 0,13% российских школ находятся сегодня на карантине в связи с распространением ковида. Таким образом, карантинные меры сохраняются лишь в 50 школах в 27 регионах страны.