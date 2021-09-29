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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,05

В Москве показатель уменьшился до 1,06

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился до 1,05. В Москве показатель упал до 1,06, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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В Подмосковье индикатор продолжил рост и составил 1,29 (это максимум с 21 сентября), в Воронежской и Нижегородской областях он равен 1,07, в Самарской области - 1,06, в Ростовской и Свердловской - 1,02, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае - 1,01.

Единственным из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся, где коэффициент оказался ниже единицы, стала Иркутская область. Там показатель опустился до 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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