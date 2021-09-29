ВЦИОМ: каждый второй россиянин в той или иной степени опасается ядерной войны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Почти половина респондентов (49%) в той или иной степени опасается наступления ядерной войны, в частности, испытывают некоторое беспокойство 36% опрошенных, сильную тревогу - 10% и постоянный страх - 3%. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

30 сентября 1971 года в Вашингтоне было подписано Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между СССР и США.

"Половина наших сограждан (49%) в той или иной степени испытывают беспокойство в связи с угрозой ядерной войны (чаще женщины): 36% испытывают некоторое беспокойство, 10% - сильную тревогу, а 3% - постоянный страх. Другая половина не опасается наступления ядерной войны (49%), чаще всего мужчины (61%)", - говорится в сообщении.

Большинство опрошенных (86%) уверены, что в ближайшие два-три года ядерная война не начнется. Половина россиян (54%) считают, что сохранение и наращивание ядерного потенциала скорее способствуют сохранению мира, треть респондентов (34%) придерживаются противоположного мнения.

"Несмотря на старт процесса ядерного разоружения в мире с 1962 года, большинство россиян (71%) считают, что нашей стране нужно сохранить имеющийся потенциал, 16% ратуют за продолжение ядерного разоружения", - говорится в материалах опроса. Кроме того, 83% не поддерживают полное уничтожение российского ядерного оружия в ближайшие 3-5 лет. Если рассматривать разоружение в долгосрочной перспективе, то лишь 40% выступили за его сохранение в нынешнем объеме, 17% - за увеличение и 13% - за сокращение.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.