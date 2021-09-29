В штат аэропорта Крыма взяли щенка ирландского терьера

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Щенок ирландского терьера, которого доставили из Саратовской области, вошел в состав кинологического подразделения службы транспортной (авиационной) безопасности международного аэропорта Симферополь. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе воздушной гавани.

"Собака приехала на службу в Крым из города Ртищево Саратовской области. Гранта проходит курс адаптации к новым для себя условиям: знакомится с бытом и сослуживцами. Уже осенью она начнет проходить подготовку по курсу послушания, а зимой приступит к обучению по своему основному предназначению - поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас ирландскому терьеру два месяца. "К службе в кинологическом подразделении Гранта приступит после сдачи необходимых экзаменов. Ожидается, что это произойдет к осени 2022 года", - добавили в аэропорту.

Отмечается, что собственное кинологическое подразделение в аэропорту появилось в 2004 году. Сейчас в нем служит более десятка собак различных пород, натренированных на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Так, в апреле 2018 года генподрядчик строительства нового аэровокзального комплекса, компания "Аконс Про", в честь открытия объекта подарил аэропорту щенка породы бордер-колли Алис Феличис, она стала талисманом воздушной гавани. Более того, для собаки завели страницу в Instagram, и на блог уже подписались около 4 тыс. человек.