МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем, отметив ее талант и утонченность. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Талантливая и утонченная, многие годы вы восхищаете зрителей своими яркими работами в кино и на театральной сцене. Ваши работы - это всегда живые эмоции, полет вдохновения, безупречное чувство стиля", - говорится в поздравлении.

Премьер пожелал артистке крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Будучи студенткой третьего курса, она начала выступать в Студенческом театре МГУ. Ее первой заметной сценической работой стала роль Лиды Петрусовой в спектакле "Такая любовь", поставленном в 1958 году Роланом Быковым по пьесе чехословацкого драматурга Павла Когоута. С 1964 по 1992 года Алла Демидова была актрисой Театра на Таганке (в 1999 году возвращалась для участия в отдельных постановках). В середине 1990-х годов руководила собственным "Театром А".

Алла Демидова дебютировала в кинематографе в 1957 году, в общей сложности она исполнила более 50 ролей в различных фильмах.