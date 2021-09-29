Около 30 тыс. саженцев кедра высадят на Алтае в рамках проекта по поглощению углерода

БАРНАУЛ, 29 сентября. /ТАСС/. Около 30 тыс. саженцев кедра высадят в Чарышском районе Алтайского края в рамках первого в России лесного проекта по поглощению углерода, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"К запланированной посадке подготовлено около 30 тыс. саженцев кедра. Это говорит о планомерном движении к цели восстановления кедровников в Алтайском крае. Посадки проведут с 30 сентября по 3 октября в окрестностях деревни Боровлянка в рамках первого в России лесного проекта "Поглощение углерода путем лесоразведения в отдаленных районах сибирского региона РФ". Проект позволит компенсировать углеродные выбросы в атмосферу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он предоставит российским предпринимателям возможность компенсировать выбросы углерода для предотвращения глобального изменения климата, водной и ветровой эрозии почв. Проект реализуется Центром экологических инноваций при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, общественной палаты края и Алтайского государственного технического университета.

"Веским основанием для бизнеса принять участие в лесном проекте может стать новая инициатива Евросоюза "Зеленый пакт для Европы". Она включает сбор таможенных платежей за углекислый газ при ввозе продукции и ресурсов из стран, не имеющих углеродного регулирования, куда входит и Россия. Алтайский лесной проект дает возможность оставить направить эти средства на сохранение лесов и развитие сельского хозяйства", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Алтайский край намерен получить статус пилотного региона по адаптации к изменению климата, и в рамках эксперимента по погашению углеродного следа на 10 тыс. га в Залесовском районе высадят леса. Центр экологических инноваций для этих целей взял в аренду на 49 лет сельскохозяйственные угодья. Это первый в России лесной проект по поглощению углерода путем лесоразведения.