Швейцария намерена ориентироваться на ВОЗ и EMA в вопросе признания российских вакцин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Швейцария в вопросе признания российских вакцин от коронавируса будет ориентироваться на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом сообщила ТАСС посол Швейцарии в РФ Кристина Марти Ланг.

"Швейцария признает все вакцины, все лекарственные средства, которые признает ВОЗ и EMA, мы смотрим на их рекомендации. Если компании считают, что их лекарственные средства могли бы быть интересны Швейцарии, они должны пройти через официальные процедуры и получить их признание", - отметила она, отвечая на вопрос, при каких условиях российские вакцины от коронавируса могут быть признаны в стране.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.