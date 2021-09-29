Власти Москвы назначат стимулирующие выплаты медикам за проведение вакцинации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение назначить стимулирующие выплаты медикам, которые проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о введении выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций, обеспечившим привлечение граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что размер выплат составит: 200 рублей - за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет; 400 рублей - за одного вакцинированного в возрасте старше 60 лет.