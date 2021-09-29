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Пандемия COVID-19
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Песков: ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в России требует внимания

Вводить ограничения из-за коронавируса на федеральном уровне пока не планируется, отметил пресс-секретарь главы российского государства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Кремль видит тенденцию роста заболеваемости ковидом в России, ситуация требует внимания. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Мы видим, что цифры растут. К сожалению, мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом", - сказал он.

Представитель Кремля констатировал, что власти видят "очень печальные антирекорды в плане смертности". "Конечно же, это требует нашего внимания", - признал он.

Власти РФ пока не планируют вводить на федеральном уровне меры из-за ситуации с распространением коронавируса в стране, заявил Песков.

"В настоящее время об этом речи не идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в России является серьезным поводом для очередной мобилизации, отметил Песков.

"Безусловно, эта ситуация является серьезным поводом для не просто обеспокоенности, а для очередной, так сказать, мобилизации", - считает он.

 

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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