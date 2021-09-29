В Югре намерены возвести в рамках ГЧП более 25 школ до 2025 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) до конца 2024 года планирует построить более 25 школ примерно на 37 тыс. учащихся по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП). Суммарная стоимость их возведения составит свыше 55 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель в ходе VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве.

"В Югре по механизму ГЧП до 2024 года включительно планируется возвести более 25 школ", - сказал собеседник агентства. По его словам, они будут рассчитаны примерно на 37 тыс. учеников.

Как отметил Генкель, общая стоимость возведения школ в Югре по ГЧП составит более 55 млрд рублей. "Школы большие - каждая примерно на 1,1 - 1,5 тыс. мест. Стоимость возведения школ составит от 1,5 млрд рублей до 2 млрд рублей. Их планируется возвести до 2024 года", - уточнил он.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - Сбер. Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".