Минтруд заявил, что детсады полностью обеспечены местами для детей с трех лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Доступность мест в детских садах для детей в возрасте от трех лет обеспечена на 100%, что поможет обеспечить трудоустройство женщин с детьми. Об этом в среду заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

"Для помощи в трудоустройстве женщин с маленькими детьми обеспечена стопроцентная доступность мест в государственных детских садах, начиная с трех лет", - сказал он, выступая на круглом столе "60-летие Европейской социальной хартии и 25-летие членства России в Совете Европы".

Пудов добавил, что сейчас продолжается аналогичная работа по обеспечению полной доступности мест для детей в яслях с 1,5 лет.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков.

Помощь семьям с детьми является одной из задач национального проекта "Демография", который инициировал президент РФ Владимир Путин. Нацпроект включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.