В Смоленской области разрешили использовать региональный маткапитал на покупку автомобиля

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Смоленской областной думы в среду на очередном заседании приняли изменения в ряд законов, разрешив направлять средства регионального материнского капитала на приобретение автомобиля. На эти цели можно использовать полную сумму маткапитала или ее часть, сообщила в ходе заседания начальник областного департамента по социальному развитию Елена Романова.
"Проектом областного закона предлагается предоставить право направлять средства областного материнского капитала на приобретение автотранспортного средства семьям, имеющим сертификат на областной материнский капитал", - сказала Романова.
Романова отметила, что средства областного маткапитала можно направлять на покупку автомобиля в полном объеме либо или частично. Предполагается приобретение легковой машины или микроавтобуса отечественного производства с мощностью двигателя до 200 л.с.
Соответствующие изменения внесены в закон "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Смоленской области", а также в ряд законов, касающихся поддержки многодетных семей.
По данным департамента Смоленской области по социальному развитию, ранее средства регионального материнского капитала можно было потратить на улучшение жилищных условий и оплату образования ребенка. С 2020 года размер капитала составляет 163,3 тыс. рублей.