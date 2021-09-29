В Смоленской области разрешили использовать региональный маткапитал на покупку автомобиля

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Смоленской областной думы в среду на очередном заседании приняли изменения в ряд законов, разрешив направлять средства регионального материнского капитала на приобретение автомобиля. На эти цели можно использовать полную сумму маткапитала или ее часть, сообщила в ходе заседания начальник областного департамента по социальному развитию Елена Романова.

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"Проектом областного закона предлагается предоставить право направлять средства областного материнского капитала на приобретение автотранспортного средства семьям, имеющим сертификат на областной материнский капитал", - сказала Романова.

Романова отметила, что средства областного маткапитала можно направлять на покупку автомобиля в полном объеме либо или частично. Предполагается приобретение легковой машины или микроавтобуса отечественного производства с мощностью двигателя до 200 л.с.

Соответствующие изменения внесены в закон "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Смоленской области", а также в ряд законов, касающихся поддержки многодетных семей.

По данным департамента Смоленской области по социальному развитию, ранее средства регионального материнского капитала можно было потратить на улучшение жилищных условий и оплату образования ребенка. С 2020 года размер капитала составляет 163,3 тыс. рублей.