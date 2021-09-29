В РЭО заявили, что каждый россиянин выбрасывает 400 кг отходов в среднем в год

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Каждый житель России ежегодно выбрасывает 400 кг отходов в среднем. Российский экологический оператор (РЭО) призывает развивать экологическую культуру в связи с этим и присоединяться к урокам "Зеленой школы", которые они организовали.

"Обычный житель России ежегодно выбрасывает 400 кг отходов. Ежегодно люди выбрасывают более 200 млрд пластиковых бутылок. В мусорные баки летят 58 млрд одноразовых стаканчиков и едва ли не пять триллионов пакетов. Если отходами не заниматься, то наша планета полностью погрязнет в отходах. Поэтому появилось такое понятие - экологическая культура. Такая культура поможет сохранить планету чистой. И при помощи уроков "Зеленой школы" мы хотим рассказать молодому поколению об экологической культуре, а больше всего - об отходах и работе с ними", - приводятся в сообщении РЭО слова гендиректора компании Дениса Буцаева.

Отмечается, что уроки проекта "Зеленая школа" в настоящее время собрали на YouTube более 750 тыс. просмотров. "РЭО разослал материалы "Зеленой школы" более чем в 3 000 школ в 40 субъектах РФ. Лидерами оказались Уфа, Саратов, Москва, Тамбов, Челябинск, Братск, Чебоксары и Ижевск. В Уфе к проекту "Зеленая школа" присоединились более 60 школ", - отмечается в сообщении.