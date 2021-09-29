В России открылся первый в стране Центр технологий и микрофабрикации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Первый в России Центр технологий и микрофабрикации, который позволит создавать уникальные изделия для сферы медицины, открылся в среду на базе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в рамках года науки и технологий. Центр создан в результате реализации федеральной целевой программы "Фарма-2020".

Созданная площадка является уникальным в стране центром микрофабрикации для биомедицины, где могут быть реализованы идеи российских ученых, конструкторов и инженеров, разрабатывающих новые методы диагностики, инновационные приборы медицинского назначения, в том числе с использованием микрофлюидных и нанотехнологий, фотоники и плазмоники.

"Центр представляет собой уникальную площадку, где в коллективе работают не только биологи, медики, представители фундаментальной медицины, но конструкторы, инженеры, и этот коллективный труд позволяет подойди к решению проблемы полной инновационной цепочки и ее ускорения в разработке уникальных инновационных приборов для диагностики. Центр использует самые современные технологии", - сказала на торжественной церемонии открытия глава ФМБА Вероника Скворцова.

В частности, в Центре можно проводить научно-прикладные исследования, а также вести разработку, конструкторские работы, создавать прототипы и даже опытные партии медицинских приборов и диагностических систем на основе микрофлюидных и нанотехнологий. На площадях центра собран комплекс технологических процессов для создания микрофлюидных чипов и приборов для in vitro (опыты "в пробирке") диагностики. "Сочетание методов фундаментальных, высокотехнологических, позволяет создавать уникальные изделия. Это, во-первых, микроэлектроника, микроэлектронные изделия, специально в целях медицины, с очень низкой размерностью - до 0,6 микрона. Различные наноструктуры из разных материалов, таких как кремний, кварц, пластик, разные варианты металлов, целая линейка разнообразных сенсоров для диагностики заболеваний, микрофлюидные чипы, в том числе для диагностики Sars-Cov-2, различные оптические, оптометаллические, электронные анализаторы, которые ложатся в основу самых современных диагностических приборов", - добавила Скворцова.

Главная задача центра - минимизировать время между идеей и экспериментальным исследованием, между конструкторской моделью и прототипом, между рабочей моделью и мелкосерийным изделием. "Очень важно, что в структуру Научно-клинического центра физико-химической медицины входит и клиника - близость, постоянная связь ученных, разработчиков с практикующими врачами позволяет нам очень быстро валидировать те тесты и диагностические системы, которые здесь производятся, и их апробировать у пациентов разного профиля", - добавила Скворцова.