Любимова: необходимо тщательно подготовить мероприятия к празднованию 225-летия Пушкина

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет по подготовке к празднованию в 2024 году 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина обладает серьезным статусом, участникам предстоит тщательно проработать перечень мероприятий на торжественный год. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Важно, что у оргкомитета есть такой серьезный статус, а дальше, в том числе под руководством Минкультуры, мы должны тщательно проработать перечень мероприятий, которые нам предстоит осуществить в этот год", - сказала Любимова, которая вошла в состав оргкомитета.

Ранее пресс-служба кабмина сообщила о том, что правительство России утвердило состав организационного комитета. Его возглавил председатель правительства Михаил Мишустин, заместителем главы оргкомитета назначили вице-премьера Татьяну Голикову.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина в 2024 году. В рамках подготовки поручено, в частности, реализовать проект Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществить комплекс мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции музея А. С. Пушкина в Гурзуфе. Кроме того, должно быть предусмотрено "оказание финансовой и научно-методической помощи" в проведении реконструкции мемориальных зданий и создании новой экспозиции дома-музея Пушкина в Кишиневе.