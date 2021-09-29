На Кубани в 2021 году начнут проектирование 19 новых поликлиник

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в рамках реализации краевых и федеральных госпрограмм намерены в 2021 году начать проектирование 19 новых поликлиник в регионе. Об этом в ходе сессии Законодательного собрания региона в среду заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край является третьим по численности населения регионом в стране, ежегодно на Кубань на постоянное место жительства переезжает большое количество людей, активно ведется жилищное строительство. Из-за этого в крае существует ряд проблем в социальной сфере: нехватка мест в школах и детских садах, дефицит поликлиник по месту жительства.

"Пандемия показала важность первичного звена в здравоохранении. Поликлиники - это важная составляющая комфорта жизни, качества жизни, а самое главное - безопасности жизни, потому что здоровье это важная составляющая. Мы начинаем проектирование в этом году 19 поликлиник в различных муниципальных образованиях", - заявил Кондратьев, уточнив, что их строительство будет проводиться по краевым и федеральным госпрограммам.

В последние годы поликлиники в регионе массово не строились. Кондратьев добавил, что в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию в крае 7 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 20 офисов врачей общей практики (ВОП) в сельской маститости, а до 2025 года в крае планируют оборудовать в общей сложности 31 ФАП и 45 ВОП.