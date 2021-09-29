Любимова заявила, что программа "Пушкинская карта" активно развивается в малых городах

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Программа "Пушкинская карта" активно работает в малых городах, важно, чтобы она включала в работу муниципальные учреждения, в том числе через гастрольную деятельность. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

В музей, театр, на концерт — за счет государства. Что такое Пушкинская карта

"Мы стали продумывать историю с муниципалитетами изначально. Конечно, это вопрос гастрольной деятельности. С одной стороны, ребята будут ездить автобусами, будем договариваться со школами. Очень нужно, чтобы программа пришла прямо в муниципалитет", - пояснила Любимова.

По ее словам, в этом могут помочь автоклубы - многофункциональные передвижные центры, которые приобретаются в рамках нацпроекта "Культура". Например, они позволят перевозить все необходимое для проведения спектаклей и концертов в муниципалитеты. "Это большое событие для места, куда приезжают, это важно для творческого коллектива и для экономики", - отметила Любимова.

Министр сообщила, что лидирующие позиции по количеству приобретенных по "Пушкинской карте" билетов занимают Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область, в десятку также вошли Республика Татарстан, Свердловская, Ростовская, Нижегородская, Челябинская, Омская области и Пермский край. "Интересно посмотреть, как 85 регионов будут биться за своего зрителя. Это интересная аналитика и для министерства культуры", - сказала Любимова.

Как пояснили в Минкультуры, в Республике Татарстан уже продано более 16 тыс. билетов, половина из них - в учреждения культуры малых городов, очень активно работает Зеленодольский музыкальный театр и другие учреждения культуры.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.