В Group-IB заявили, что не считают своего основателя виновным

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Все подразделения компании Group-IB работают в штатном режиме на фоне ареста основателя компании Ильи Сачкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Group-IB.

Что известно об аресте основателя Group-IB Ильи Сачкова

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"Все подразделения Group-IB работают в штатном в режиме", - говорится в сообщении.

В Group-IB не считают своего основателя виновным и будут "держать удар", продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью, заявили в компании.

Сооснователь Group-IB Дмитрий Волков, который сейчас занимает должность технического директора компании, будет назначен гендиректором вместо арестованного по подозрению в государственной измене Ильи Сачкова, сообщили в пресс-службе Group-IB.

"В ближайшее время второй основатель компании Дмитрий Волков, который занимает сейчас должность технического директора Group-IB, будет назначен генеральным директором компании", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что не считают своего основателя виновным и продолжат заниматься своей профессиональной деятельностью.