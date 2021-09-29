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Дело о госизмене основателя Group-IB
Обновлено 

В Group-IB заявили, что не считают своего основателя виновным

Гендиректором компании будет назначен второй основатель Group IB Дмитрий Волков

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Все подразделения компании Group-IB работают в штатном режиме на фоне ареста основателя компании Ильи Сачкова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Group-IB.

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"Все подразделения Group-IB работают в штатном в режиме", - говорится в сообщении.

В Group-IB не считают своего основателя виновным и будут "держать удар", продолжая заниматься своей профессиональной деятельностью, заявили в компании.

Сооснователь Group-IB Дмитрий Волков, который сейчас занимает должность технического директора компании, будет назначен гендиректором вместо арестованного по подозрению в государственной измене Ильи Сачкова, сообщили в пресс-службе Group-IB.

"В ближайшее время второй основатель компании Дмитрий Волков, который занимает сейчас должность технического директора Group-IB, будет назначен генеральным директором компании", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что не считают своего основателя виновным и продолжат заниматься своей профессиональной деятельностью.

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