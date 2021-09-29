В Курской области выросло число закрытых на карантин из-за ковида классов

КУРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Количество классов, закрытых на карантин по коронавирусу, увеличилось за неделю до 124 в Курской области. В связи с ростом заболеваемости в регионе введен ряд ограничений до 15 октября, сообщил в эфире канала "Россия-24" губернатор области Роман Старовойт.

"У нас на сегодняшний момент 124 класса в 64 школах на карантине [по коронавирусу], две школы закрыты на карантин по ОРВИ", - сказал Старовойт.

По состоянию на 20 сентября в Курской области были частично закрыты на карантин по коронавирусу 80 классов в 49 общеобразовательных школах. По данным властей, ежедневный прирост в регионе заболевших ковидом составляет в среднем 195 человек, в сентябре 2020 года этот показатель оставался на уровне 40-50 новых пациентов в сутки.

По причине роста заболеваемости ковидом, в том числе среди детей, накануне на заседании оперативного штаба Курской области приняли решение до 15 октября запретить массовые мероприятия в школах, участие детей младше 14 лет в спортивных соревнованиях на открытом воздухе, в помещения - младше 16 лет.

С начала пандемии в Курской области выявили 57 418 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 51 763 человека, 1 439 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.