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Почти все предприятия общепита в Петербурге получили QR-коды

В данной сфере выдано более 11,25 тыс. QR-кодов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство предприятий общественного питания в Петербурге получило QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

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"На сегодняшний день QR-коды получило подавляющее большинство предприятий общепита, выдано более 11,25 тыс. QR-кодов в данной сфере. В настоящее время предприятия общественного питания достигли необходимого уровня ковид-безопасности для продолжения работы с 1 октября 2021 года", - отметил представитель пресс-службы.

В октябре прошлого года власти Петербурга обязали все предприятия общепита получить QR-коды, которые подтвердят их соответствие требованиям безопасности с эпидемиологической точки зрения. Мера была введена в качестве поддержки бизнеса на фоне пандемии, с тем, чтобы заведения могли работать.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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