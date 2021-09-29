Почти все предприятия общепита в Петербурге получили QR-коды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Подавляющее большинство предприятий общественного питания в Петербурге получило QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

"На сегодняшний день QR-коды получило подавляющее большинство предприятий общепита, выдано более 11,25 тыс. QR-кодов в данной сфере. В настоящее время предприятия общественного питания достигли необходимого уровня ковид-безопасности для продолжения работы с 1 октября 2021 года", - отметил представитель пресс-службы.

В октябре прошлого года власти Петербурга обязали все предприятия общепита получить QR-коды, которые подтвердят их соответствие требованиям безопасности с эпидемиологической точки зрения. Мера была введена в качестве поддержки бизнеса на фоне пандемии, с тем, чтобы заведения могли работать.