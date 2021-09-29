Из-за незаконной свалки площадью 10 тыс. квадратных метров в Ленобласти возбуждены дела

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Отходы 3 и 4 (умеренно опасные и малоопасные) классов опасности размещались на незаконной свалке площадью около 10 тыс. кв. м в Ленинградской области на земельных участках, принадлежащих физическим лицам. Возбуждены административные дела по статье о невыполнении обязанностей по рекультивации земель. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит проверку по факту несанкционированного размещения отходов в деревне Скотное Всеволожского района Ленинградской области. По данным экспертной лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО", на землях размещены отходы 3 и 4 классов опасности. Общая площадь загрязнения составляет порядка гектара. По факту несоблюдения требований при обращении с отходами собственники земель привлечены к административной ответственности. Возбуждены новые административные дела за невыполнение обязанностей по рекультивации земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.

Свалка расположена близко к строящимся жилым домам. На ней размещены кирпичи, грунт, полиэтиленовая тара и другие отходы. Навалы мусора достигают пяти метров в высоту.

В пресс-службе ведомства уточнили, что лаборатория взяла пробы отходов. Их исследуют на наличие нефтепродуктов, тяжелых металлов и других опасных веществ. Уже провели работы по определению количества мусора. На основе результатов исследований специалисты Росприроднадзора рассчитают ущерб, причиненный свалкой, и потребуют, чтобы собственники участков его возместили.