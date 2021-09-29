В Петербурге зафиксировали максимум госпитализаций с COVID-19 за последние две недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Число госпитализаций за последние сутки с новой коронавирусной инфекцией в стационары Петербурга достигло максимума за последние две недели. В больницы направили 365 человек, следует из справки городской администрации.

Согласно справкам показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, которые ежедневно распространяет пресс-служба администрации города, в середине августа число госпитализаций составляло в среднем 150-250, впервые отметка в 300 госпитализаций была превышена 11 сентября.

В документе также отмечается, что всего в городе развернуты 5 863 койки для этой категории пациентов, на лечении в больницах находятся 5 040 человек, в реанимации - 424 пациента, на ИВЛ - 193.

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом в городе прошли более 1,5 млн человек, полный цикл - более 1,6 млн.

По последним данным, в Петербурге выявили 618 640 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 580 160 человек, умерли 21 798. За последние сутки в городе выявили 1 933 случаев заражения.