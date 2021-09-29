Людей с ограниченными возможностями перепишут в индивидуальном порядке

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Люди с ограниченными возможностями по здоровью примут участие во Всероссийской переписи населения в индивидуальном порядке. Переписчики будут приходить к ним только с сопровождающими из социальных служб, сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов в среду.

"Для людей с ограничениями по здоровью все будет доступно в полном объеме. У нас полное взаимодействие с Минтрудом и Минздравом в части работы с социальными службами и сопровождающими. Переписчики пойдут к таким людям только с сопровождающими, но дойдут в любом случае. Будет составлен отдельный график, с каждым будет практически индивидуальная работа", - сказал он на презентации переписного листа Всероссийской переписи населения.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.