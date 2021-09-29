В Москве число заключенных браков выросло с начала года на 37%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 57 тыс. браков было заключено в Москве с января по август 2021 года, это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в интервью ТАСС сообщила исполняющая обязанности управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

"С января по август в Москве заключили брак более 57 тыс. молодоженов, это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы наблюдаем стабильный рост количества браков, и не только по сравнению с 2020 годом, когда уменьшение числа браков было закономерностью при введенных ограничениях, но и по сравнению с 2019 годом. Количество браков за восемь месяцев увеличилось более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - сказала Уханева.

По ее словам, в 2020 году многие молодожены предпочитали переносить дату регистрации брака на более поздний срок. В апреле-мае 2020 года количество перенесенных бракосочетаний составило примерно 30%. В 2021 году рост количества браков наблюдался во все месяцы с января по август за исключением марта.

Свадьбы в период самоизоляции

Она также отметила, что в период особого режима работы ЗАГСов в апреле-мае 2020 года, когда в Москве действовал режим самоизоляции, в столичных ЗАГСах поженились более 5 тыс. пар, что достаточно мало. В тот период регистрация брака проходила в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов. Несмотря на такие строгие ограничения, молодожены относились с пониманием к сложившейся ситуации. Пары обыгрывали образы креативными масками и перчатками, выбирали интересные тематические костюмы. Например, были молодожены, которые заключали брак в защитных костюмах как у врачей.

"Молодоженам нравилась атмосфера ЗАГСов, когда отдел или дворец бракосочетания предназначался только для одной пары, это придавало особый шарм церемонии бракосочетания. Несмотря на то, что даже фотографы не допускались до церемонии, сотрудники ЗАГС делали памятные фото парам, помогали настраивать видеотрансляции с близкими и родственниками", - добавила Уханева.

По ее словам, дальнейшие ограничения по количеству гостей молодоженами воспринимались не как желание испортить праздник, а как забота об их здоровье и здоровье окружающих. Все пары подходили ответственно, не нарушали имеющиеся ограничения и также старались обезопасить своих близких.