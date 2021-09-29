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В ОБСЕ заявили о важности учета свободы СМИ при удалении аккаунтов c YouTube

В организации также заявили о необходимости прозрачно указывать причины таких мер

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ считает необходимым учитывать свободу доступа к информации при удалении каналов СМИ с каких-либо ресурсов и прозрачно указывать причины таких мер. Об этом заявили в среду корреспонденту ТАСС в бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру в ответ на просьбу дать оценку удалению немецких каналов RT на YouTube.

"Представитель ОБСЕ по свободе СМИ хочет подчеркнуть важность того, чтобы все вовлеченные стороны учитывали свободу выражения мнений, свободу СМИ и доступа к информации при принятии решения об удалении аккаунта с какого-либо канала, а также прозрачно указывать причины принятия такого решения", - отметили в Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.

В ОБСЕ также заявили о необходимости прозрачно указывать причины таких мер.

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