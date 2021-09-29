В МВД сообщили, что в России находятся 7 млн мигрантов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Семь миллионов иностранных граждан на сегодняшний день находится в России, количество нелегальных мигрантов не столь значительное. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.

"Семь миллионов иностранцев всего в России, мигранты которые приехали в РФ. Среди них есть легальные и незначительное число нелегальных", - сказала она на пресс-конференции в среду.

Более 1 млн мигрантов, которые остались в России во время пандемии, урегулировали свой правовой статус на территории страны. "Вот для этой категории лиц [находящиеся на территории РФ легально] течение сроков разрешительных документов, если они заканчиваются, с 15 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года, <...> продлевается до 30 декабря 2021 года. Все те иностранные граждане, которые пришли к нам и встали на миграционный учет, а это порядка более 1 млн человек, для них это все будет действовать", - сказала она.