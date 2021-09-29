Пять пляжей в Свердловской области в 2021 году прошли освидетельствование в МЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Всего пять пляжей прошли освидетельствование и официально открылись в купальном сезоне 2021 года в Свердловской области. Еще в 2017 году эта цифра была в пять раз больше. Об этом сообщил в среду начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС России Алексей Морозов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"В этом году у нас было открыто - освидетельствовано - пять пляжей. Два пляжа в Первоуральске, один в Новоуральске, на Леневском водохранилище и Верхне-Сысертском водохранилище. Это, конечно, очень мало. Если брать статистику за прошлые года, то в 2010 году у нас в Свердловской области открывалось 45 пляжей. Пять лет назад, в 2017 году, - 25 пляжей", - сказал Морозов, уточнив, что только один из пляжей в этом году был открыт для общего посещения, все остальные территории имели ограниченный доступ.

Как уточнил представитель МЧС, уменьшение количества пляжей связано с тем, что Роспотребнадзор выдает водоемам отрицательное заключение по причине загрязнения воды. Всего же в Свердловской области в этом сезоне действовало более 500 мест, где люди массово отдыхали у воды.

При этом, по данным МЧС, на пляжах, прошедших освидетельствование в Свердловской области в этом году, не было зафиксировано ни одного погибшего. Всего же в этом сезоне погибли 85 человек, в том числе 13 детей.