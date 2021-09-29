Нарушения ПДД на Ставрополье начнут фиксировать с воздуха

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Ставрополья начала применение беспилотных летательных аппаратов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Технику применяют на наиболее аварийных участках, сообщили журналистам в среду в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Беспилотник пока фиксирует только один вид нарушения - выезд на встречную полосу за сплошную линию разметки. Однако, согласно анализу аварийности, такой грубый вид нарушения зачастую приводит к ДТП с тяжелейшими последствиями и даже летальным исходом. Фиксация нарушений с помощью летательного аппарата проводится на потенциально аварийных участках. <…> Практика применения летательных аппаратов для контроля за ситуацией на дорогах Ставрополья будет применяться на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Заряда батареи беспилотнику хватает на два с лишним часа непрерывного полета на высоте около 700 м. Радиус работу - до 25 км от места установки антенны.

"Прибор передает видео в режиме реального времени, ведется запись, чтобы потом стать доказательством нарушения. На участке, где производится съемка беспилотным аппаратом, дежурят сотрудники ДПС, которые по радиосвязи получают информацию о нарушителе, останавливают его и составляют административные материалы", - пояснили в управлении.

В первые два часа работы в Шпаковском округе Ставрополья беспилотник помог зафиксировать несколько нарушений.