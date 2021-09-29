В 2021 году 500 тыс. иностранцев получили российское гражданство

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российское гражданство с начала текущего года получили более 500 тыс. человек, в основном это граждане Украины. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.

"Запрос на получение российского гражданства растет. В прошлом году видели рост, в позапрошлом. Мы перейдем тот рубеж, который был 2010 году, тогда 500 тыс. приобрели гражданство РФ. На сегодня - в 2021 году - мы перешли эту цифру, поэтому к концу года эта цифра будет больше", - сказала она на пресс-конференции.

Казакова подчеркнула, что много соотечественников, которые хотят получить гражданство РФ. "Лица с Украины, которые проживают на юго-востоке, это в основном потоке порядка 50%, но и граждане Украины в РФ с 2014 года", - подчеркнула она, добавив, что также среди желающих получить российское гражданство граждане Белоруссии, Молдавии и Казахстана.