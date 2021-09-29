Почти 200 классов в школах Кубани закрыли из-за случаев коронавируса

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Учеников 189 классов в 82 школах Краснодарского края перевели на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Также в регионе полностью закрыли две школы и два детских сада, сообщили журналистам в пресс-службе региональной администрации.

"Дети приносят инфекцию в образовательные организации, которые вынуждены приостанавливать очное обучение. На сегодняшний день в такой ситуации ученики 189 классов в 82 школах. Полностью закрыты две школы в Усть-Лабинском и Туапсинском районах. Также из-за случаев заболевания приостановлена деятельность двух детских садов - №20 Геленджика, № 5 Динского района и еще 50 групп в 30 дошкольных учреждениях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вернуться к занятиям дети смогут после 14 дней обязательной самоизоляции и дополнительной санитарно-профилактической обработки помещений.

По состоянию на 29 сентября показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в Краснодарском крае равен 1 296,5. Всего за время пандемии подтверждено 73 693 случая коронавируса, 53 080 человек выписано с выздоровлением, 6 192 пациентов умерло.