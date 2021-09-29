Новому лайнеру Utair дали имя бывшего руководителя Тюменской области Богомякова

ТЮМЕНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Новый самолет авиакомпании Utair Boeing 737-800 назвали в честь бывшего первого секретаря тюменского обкома КПСС Геннадия Богомякова, руководившего Тюменской областью 17 лет, с 1973 по 1990 годы. Об этом сообщил в среду журналистам президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Олег Семенов на презентации авиалайнера.

Богомяков умер в 2020 году в возрасте 89 лет. Он прошел путь от заместителя директора Западно-Сибирского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института до первого секретаря Тюменского обкома КПСС. Был почетным гражданином Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

"Традиция присваивать имена выдающихся людей самолетам существует в авиакомпании Utair с 1999 года. По инициативе губернатора Тюменской области наш новый лайнер назван в честь Геннадия Павловича Богомякова. Мы искренне рады увековечить память человека, который внес огромный вклад в развитие нефтегазовой отрасли, что послужило залогом стабильного развития страны на долгие годы. Он был незаурядным человеком, видным государственным деятелем", - сказал Семенов.

Новый Boeing 737-800 стал одним из семи самолетов этого типа, поступивших во флот авиакомпании в 2021 году.