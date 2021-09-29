Исследование: каждый пятый россиянин хотел бы стать хакером

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Каждый пятый житель России хотел бы стать хакером. Об этом говорится в исследовании международного разработчика антивирусных программ ESET, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Интересно, что каждый пятый житель России хотел бы стать хакером. Такая работа чаще всего интересует молодую аудиторию (18-24 года), а также мужчин (23% против 16% у женщин). Тем не менее подавляющее большинство опрошенных (80%) не хотели бы заниматься такой IT-деятельностью", - отмечается в исследовании.

В то же время среди опрошенных 84% уверены, что понимают, в чем заключается "работа" хакеров, 15% только догадываются об их деятельности, 1% опрошенных не имеют понятия, чем на самом деле они занимаются.

В компании добавили, что 85% респондентов думают, что хакеры взламывают чужие сайты, 72% - что они воруют или удаляют данные пользователей и компаний, 61% - что хакеры выводят из строя программы и технику. При этом 18% опрошенных полагают, что хакеры могут помогать исправлять ошибки в коде, 16% - что они могут предотвращать потерю данных.

Вместе с тем, по данным исследования, 47% респондентов считают, что хакеры могут быть хорошими и честными. Тогда как 53% опрошенных придерживаются обратного мнения и считают хакеров обманщиками и мошенниками.

"По большей части негативное отношение к хакерам - следствие информационного шума в новостях после громких взломов, кибератак или утечек данных. Но хакингом занимаются и добропорядочные законопослушные программисты. В ESET тоже трудятся такие специалисты - так называемые белые хакеры или хакеры в белых шляпах. Они ищут уязвимости в компьютерных системах и помогают в их отладке. Хочется верить, что упомянутые в исследовании 20% россиян хотят занять светлую сторону киберсилы", - приводятся в сообщении слова директора департамента корпоративного бизнеса ESET Антона Пономарева.

Исследование проводилось в сентябре 2021 года.