В Ненецком АО до 31 октября продлили антиковидные ограничения

ТАСС, 29 сентября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) в среду продлили противокоронавирусные ограничения в регионе до 31 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Антикоронавирусные ограничения продлены в регионе до 31 октября. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса на территории НАО, которое состоялось в среду, 29 сентября, под председательством губернатора Юрия Бездудного", - говорится в сообщении.

В регионе приостановлено проведение физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных мероприятий в помещениях с очным присутствием граждан. Исключение составляют тренажерные залы, фитнес-центры, тиры, центры активного отдыха, букмекерские конторы, кинотеатры, плавательные бассейны, боулинг-клубы, детские игровые комнаты. Эти организации могут работать с соблюдением требований Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 2 279 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки - десять случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 126 человек. В регионе зарегистрировано 46 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.