В МВД заявили о готовности к введению электронных паспортов на территории России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. МВД России готово к введению электронных паспортов на территории страны, ответ ожидается только из Минцифры и других ведомств. Об этом в среду сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Мы знаем, как он выглядит, знаем, как он будет изготавливаться, мы все это знаем. МВД готово к этому", - сказала она журналистам, отметив, что в настоящее время ведомство ожидает ответ от своих коллег из других министерств, в том числе из Минцифры.

"МВД готово решить любой вопрос, который ставит правительство, президент РФ, но в данном случае мы ждем ответ от наших коллег, которые занимаются информатизацией РФ, это Минцифры, это наша промышленность, которая ответит на те вопросы, которые ставит МВД. Ведь на самом деле не самоцель выдать этот документ, а цель, чтобы удобно было для гражданина использовать этот документ, чтобы содержащий электронный носитель отражал ту информацию или те документы, которые есть у гражданина", - сказала Казакова.

Ранее сообщалось о том, что МВД совместно с Минцифры занимаются проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, введение которых в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года.