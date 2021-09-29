Более 3 тыс. жителей КЧР прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса

ЧЕРКЕССК, 29 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей Карачаево-Черкесии (КЧР), перенесших новую коронавирусную инфекцию, прошли углубленную диспансеризацию. Об этом сообщили в среду в региональном оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Всероссийская углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 стартовала 1 июля. За три неполных месяца в республике постковидную диспансеризацию прошел 3 321 человек для определения рисков и возможных признаков развития хронических заболеваний после перенесенного коронавируса", - говорится в сообщении.

Углубленная диспансеризация проводится в Черкесске и отдаленных районах КЧР на основе Черкесской городской поликлиники, Зеленчукской ЦРБ и ФАП в ауле Даусуз. Диспансеризацию могут пройти все жители республики старше 18 лет, которые перенесли коронавирус, но не ранее чем через два месяца после выздоровления.

Ранее в КЧР ввели обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции для госслужащих, работников сферы здравоохранения, образования, туризма и общепита региона. Для жителей республики функционируют 13 прививочных пунктов. Число передвижных пунктов для вакцинации увеличено с 25 до 49.

За последние сутки в республике выявили 51 случай заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 25 348 случаев инфицирования, 22 526 человек выздоровели, 597 умерли. В госпиталях республики проходят лечение 695 человек, остальные лечатся амбулаторно.