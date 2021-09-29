Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились около трех часов

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи. Встреча, начавшаяся около 13:30 мск, продлилась порядка трех часов.

"Завершились", - сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, продолжаются ли еще переговоры.

В канцелярии турецкого лидера также подтвердили эту информацию. Заявлений для прессы по их итогам сделано не было.

В разговоре лидеры обсудили повестку в сфере экономики, международных отношений. В частности, Путин отметил успешное взаимодействие двух стран по ситуации в Сирии и Ливии. Он отдельно остановился и на работе центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. По оценке российского президента, это сотрудничество является "серьезной гарантией стабильности" в регионе.

Также на повестке дня была энергетическая тематика. Путин поблагодарил Эрдогана за его позицию по строительству "Турецкого потока", благодаря которому Анкара чувствует себя уверенно во время сложностей на европейском газовом рынке. Президент Турции в свою очередь затронул тему совместного проекта - сооружения первой в стране АЭС "Аккую", первый энергоблок которой может быть открыт уже в следующем году.

Эта очная встреча двух лидеров стала первой за последние полтора года. Предыдущий раз они виделись в марте 2020 года в Кремле, когда Эрдоган также посетил РФ с рабочим визитом. Из-за ситуации с пандемией последующие переговоры проводились по телефону или видео-конференц-связи как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Встреча прошла в сочинской резиденции Путина. Глава российского государства прилетел туда после двухнедельной самоизоляции в подмосковном Ново-Огареве, связанной с выявленными в его окружении случаями ковида.