На строительство казачьего кадетского корпуса в Кавминводах выделили 650 млн рублей

НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Все необходимые решения для строительства кадетского казачьего корпуса в Кавказских Минеральных Водах уже приняты. В ближайшее время планируется начать строительство, на которое уже выделили 650 млн рублей. Об этом сказал полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе встречи в Нальчике с представителями казачьего общества.

"Уже проведена большая работа по передаче земли рядом со станцией Ессентукская в КМВ, где запланировано возведение профильного учреждения на 350-400 человек. На сегодняшний день всеми заинтересованными сторонами приняты необходимые решения, в ближайшее время будет подписан документы, которые дадут начало строительство. 650 млн руб. нам уже выделено на строительство казачьего кадетского корпуса", - сказал он, отметив, что без создания на Северном Кавказе своего казачьего кадетского корпуса государственное становление и духовно-нравственное воспитание казаков невозможно.

В свою очередь войсковой атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов отметил, что уже прорабатываются технические вопросы по созданию центрального объекта корпуса. "Мы не просто проработали вопросы передачи земли, а именно полноценный объект работающий передан, и уже прорабатываются технические вопросы по созданию центрального объекта на территории терского казачьего кадетского корпуса", - сказал Кузнецов.

Полпред в СКФО также отметил, что за прошедший год произошли серьезные изменения в жизни войска, в том числе существенно продвинулись в решении ряда принципиально важных задач. "Так, избранный атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов был назначен помощником полпреда РФ в СКФО. Это впервые произошло. <...> Окружные атаманы постепенно привлекаются к деятельности глав субъектов и региональных органов власти, что несомненно повысит их статус и даст возможность в полной мере выполнять возложенные на них задачи", - сказал он.

Чайка также напомнил, что войско начало сотрудничать с первым казачьим университетом и было принято решение об открытии его филиала в СКФО.

Ранее Чайка сообщал, что строительство кадетского казачьего корпуса планируется завершить через несколько лет в Кавказских Минеральных Водах. Как отмечается, уже выделена территория площадью порядка 5 га.