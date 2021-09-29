Разработчик "Ковивака" заявил, что вакцина на 98,4% защищает от заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 сентября /ТАСС/. Вакцина "Ковивак" против коронавирусной инфекции, созданная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, на 98,4% защищает от заражения инфекцией и на 99,1% от тяжелой формы течения болезни, сообщила ТАСС директор по качеству центра Александра Синюгина.

"Вакцина "Ковивак" производства ФГАНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН производится в промышленном масштабе с марта 2021 года. На данный момент полный цикл вакцинации нашей вакциной прошли уже более полумиллиона жителей России. По нашим данным, уровень протекции (защиты) вакцинированного населения от заражения коронавирусной инфекцией составляет 98,4%, а защита от тяжелой формы течения составила 99,1%", - сказала она.

Уровень антител

Синюгина отметила, что уровень выработки антител напрямую связан с типом вакцины. "Выработка нейтрализующих антител (антитела, которые не дают вирусу размножаться и убивают его) у инактивированной цельновирионной вакцины "Ковивак" ниже, чем у векторных и РНК-вакцин, это напрямую связано с типом вакцины, но никак не с качеством производимой продукции. На вакцину "Ковивак" вырабатываются антитела, содержащие в себе информацию о всех белках вируса, и формируется иммунная память на всю структуру вирусного агента, что позволяет даже при небольшом количестве антител иметь эффективную защиту против этой инфекции", - сказал она.

Представитель центра также отметила, "что при прохождении контроля на наличие антител методами ИФА (тест-системами), которые сейчас в обиходе в России, интерпретация данных по количеству и качеству антител бывает затруднительна". "Определение уровня антител при прохождении вакцинации должно интерпретироваться только специалистами. Мы в своей работе ориентируемся только на реакцию нейтрализации. Эта реакция показывает наличие нейтрализующих антител непосредственно на вирус", - сказала Синюгина.

По ее словам, данный метод является сложным в исполнении "и требует особых условий работы со второй группой патогенности, так как работа производится с живым вирусом". "В бытовых условиях или в условиях простой диагностической лаборатории такой метод невозможно поставить, такими ресурсами обладают только специализированные центры Минздрава, Роспотребнадзора и исследовательские центры, например, такой как наш", - добавила она.

Представитель Центра им. Чумакова сообщила, что в рамках проведения исследований первой и второй фазы клинических испытаний было установлено, что "Ковивак" вызывает сероконверсию антител (нарастание уровня) в 85% случаев по результатам реакции нейтрализации вируса. "Также при прохождении вакцинации стоит учитывать факторы, влияющие на выработку антител и защитной реакции организма, такие как хронические соматические заболевания, прием аутоиммунной терапии, препараты для коррекции гипергликемии, заболеваний щитовидной железы и т. д.", - добавила она.