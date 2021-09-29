Еще пять школ в Уфе перейдут на дистант из-за ковида и ОРВИ

УФА, 29 сентября. /ТАСС/. Дистанционное обучение на две недели вводится еще в пяти школах Уфы для учеников с пятого по восьмой и десятых классов из-за роста заболеваемости ковидом и ОРВИ, сообщила пресс-служба городской мэрии в среду.

"С 27 сентября в дистанционный формат обучения переведена 51 общеобразовательная организация, где зарегистрирован высокий уровень заболеваемости с признаками ОРВИ и COVID-19, с 29 сентября - 19. С 30 сентября дистанционно будут обучаться ученики еще пяти учреждений образования <...>. Как и прежде, удаленный формат обучения введен на 14 дней для учеников с пятого по восьмой и десятых классов", - сказано в сообщении.

По данным регионального оперштаба, количество заражений коронавирусной инфекцией по состоянию на 29 сентября достигло 66 459 случаев, всего выздоровели 57 822 человека. В стационарах лечатся 733 пациента. За сутки зарегистрировано 19 случаев смерти от COVID-19, всего умерли 1 594 человека.