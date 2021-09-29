Участники из 41 региона России приедут в Кисловодск на фестиваль ГТО среди семейных команд

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд соберет в Кисловодске Ставропольского края участников из более 40 регионов страны. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"С 4 по 8 октября в Кисловодске на территории филиала ФГБУ "Юг Спорт" пройдет Второй фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд. <…> Участникам фестиваля станут представители 41 региона страны, успешно прошедшие отборочные этапы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии, которое приурочено к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР), примут участие физкультурники в возрасте от девяти до 69 лет. Организатором является Министерство спорта России.

"Долгожданный семейный фестиваль ГТО состоится, и сейчас мы делаем все возможное, чтобы наконец собраться всем вместе. Сегодня физкультура и спорт как никогда популярны, и мы рады тому количеству семей, которые приняли участие в отборочных этапах готовящегося всероссийского мероприятия. Наш фестиваль объединяет детей и родителей всех возрастов чтобы напомнить, как важно проводить время вместе", - отметил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в состав каждой команды входят четыре человека: один ребенок, его родители, а также один старший член семьи (бабушка или дедушка). По итогам выполнения нормативов ГТО будут определены победители и призеры фестиваля в командном и личном зачетах.

"Чтобы обеспечить безопасность здоровья, каждый присутствующий на фестивале заранее (не ранее чем за 72 часа) пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию (COVID-19). Кроме того, при проведении мероприятия организаторами предусмотрено выполнение всех предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия: температурный контроль, выдача масок, обязательное наличие санитайзеров и прочее", - уточняется в пресс-релизе.