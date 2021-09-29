Путин рассказал, что не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшим ковидом, потому что у него высокий титр антител.

"У меня титры высокие, мне, слава богу, повезло", - сказал глава государства. После переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин вышел проводить его на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях ковида в окружении главы российского государства.

Путин рассказал, что в его окружении заболели ковидом три десятка человек, в том числе его адъютант.

"У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались", - рассказал Путин Эрдогану, уточнив, что также заболел его адъютант, с которым он работал весь день.