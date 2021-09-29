Медицинские учреждения Ингушетии получили 16 машин скорой помощи

МАГАС, 29 сентября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Ингушетии получили 16 автомобилей скорой помощи. Машины приобрели за счет средств резервного фонда правительства РФ, сообщили в среду в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вручил руководителям пяти медицинских учреждений республики ключи от 16 машин скорой помощи. Автомобили класса "В" поступили в республику за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Поставка еще одного автомобиля ожидается к 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Полученные автомобили скорой помощи имеют высокую проходимость и оснащены необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких и дефибрилляторами.

"Ключи от новых машин были вручены главным врачам Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Сунженской станции скорой медицинской помощи, Малгобекской районной станции скорой медицинской помощи, Карабулакской городской больниц и Сунженской участковой больницы сельского поселения Галашки", - уточнили в пресс-службе.

Скорая и неотложная медицинская помощь в Ингушетии представлена тремя станциями и тремя отделениями, которые оснащены 107 автомобилями скорой медицинской помощи с системами ГЛОНАСС. Укомплектованность бригад скорой помощи врачами в регионе составляет 62,6%, средним медицинским персоналом - 97,1%.