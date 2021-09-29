На Ставрополье в 2021 году модернизируют и построят 120 км водопроводных сетей

ПЯТИГОРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья до конца текущего года реконструируют и построят свыше 120 км водопроводных сетей, расположенных в 12 территориях региона. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

"В целом по итогам 2021 года будет завершена замена, реконструкция и строительство водопроводных сетей протяженностью более 120 км. Работа идет на 12 территориях региона, в 52 населенных пунктах с численностью населения в 83 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно завершено строительство магистрального водовода к станице Ессентукская Предгорного муниципального округа. В ближайшие дни планируется его запуск.

"Продолжается строительство межпоселкового водовода "Восточный" в Новоалександровском городском округе. Работы здесь планируется завершить раньше установленного срока - летом будущего года. В результате качественной водой будут обеспечены восемь населенных пунктов, в том числе улучшится водоснабжение Новоалександровска", - сказано в пресс-релизе.