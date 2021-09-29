В Петербурге вакцинировали от коронавируса на дому свыше 5,7 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Медики в Петербурге провели вакцинацию от новой коронавирусной инфекции более 5,7 тыс. маломобильных граждан на дому. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Вакцинацию на дому прошли 5 725 петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных жителей, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении и пользуются социальным обслуживанием", - рассказали в пресс-службе.

Вакцинация петербуржцев, которые имеют тяжелые хронические заболевания и не могут самостоятельно покидать дом, началась весной. Для этого были сформированы 67 прививочных бригад, оснащенных средствами индивидуальной защиты и специальными фармацевтическими термоконтейнерами для перевозки вакцины.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,5 млн человек, более 1,6 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 172 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 715 080 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 618 640 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 580 160 человек, умерли 21 798. За последние сутки в городе выявили 1 933 случая заражения.