Ямал станет первым регионом РФ, где применят дистанционную госрегистрацию техники

ТАСС, 29 сентября. Госрегистрация самоходных машин и других видов техники будет проводиться с использованием цифровых технологий на Ямале. Регион выступит пилотной площадкой для этого проекта. При достижении положительных результатов дистанционный осмотр будет введен по всей России, сообщили в среду в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Ямал станет пилотной площадкой для реализации проекта по проведению дистанционного осмотра самоходных машин и других видов техники. При оказании услуги по госрегистрации такого транспорта будут использоваться цифровые технологии. В частности, с помощью специального приложения удаленно будут сверяться номера агрегатов при совершении регистрационных действий. <...> Пилотный проект продлится до октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе для осмотра самоходных машин инспекторы выезжают на место нахождения техники, но это вызывает определенные сложности из-за территориальной удаленности населенных пунктов. Кроме этого, до регистрации собственники не могут эксплуатировать транспортное средство, а на сегодняшний день процедура по сверке сведений занимает до 20 дней.

"Во время эксперимента проведение осмотра самоходных машин и других видов техники будет проводиться собственниками самостоятельно, с применением специального мобильного приложения. Оно позволяет производить осмотр техники с фото- и видеофиксацией по заранее определенному программой алгоритму", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что дорожная карта проекта разработана и согласована правительством ЯНАО совместно с Минсельхозом РФ. Реализация начнется с 1 октября.