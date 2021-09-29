Комиссия СПЧ назвала актом цензуры удаление YouTube аккаунтов RT

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в информационной сфере считает актом цензуры в отношении российских СМИ удаление видеохостингом YouTube двух немецкоязычных каналов RT без возможности восстановления. Об этом говорится в заявлении постоянной комиссии, которое опубликовала пресс-служба СПЧ в среду.

"Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ с тревогой встретила новости об очередных ограничениях на доступ к информации. <…> Подобные действия по отношению к RT DE, которое в сегменте немецкоязычного YouTube-cообщества занимает лидирующую позицию и входит в пятерку самых посещаемых ресурсов, трудно оценить иначе, как акт цензуры в отношении российских СМИ", - говорится в сообщении.

При этом в заявлении отмечается, что постоянная комиссия СПЧ в информационной сфере поддерживает позицию Союза журналистов России, оценивших подобные действия как "не имеющие ничего общего с основными принципами свободы распространения информации и беспрепятственной работы журналистов". "Также присоединяемся к обращению к международным правозащитным и журналистским организациям дать оценку подобным проявлениям цензуры по отношению к российским СМИ и работе наших коллег", - подчеркивается в сообщении комиссии.

Об удалении аккаунтов

Во вторник главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. В МИД РФ заявили, что это произошло "при очевидном потворстве, если не по настоянию" германской стороны. МИД намерен обратиться к российским ведомствам с предложением принять ответные симметричные меры против YouTube и германских СМИ в России.

Роскомнадзор в свою очередь направил письмо в американскую компанию Google, которой принадлежит YouTube, с требованием снять все ограничения с каналов RT и пояснить причины их введения. При отказе разблокировать аккаунты Google грозит штраф до 1 млн рублей, при повторном отказе сумма может достичь 3 млн рублей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду сказал журналистам, что видеохостинг могут принудить к соблюдению законов РФ, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы по отношению к телеканалу RT.