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Северный форум по устойчивому развитию

Пять районов Якутии стали членами организации "Объединенные города и местные власти"

Это Горный, Сунтарский, Оленекский, Хангаласский и Усть-Алданский районы

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Пять районов Якутии вступили во всемирную организацию "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) в ходе Северного форума в Якутске. Об этом в среду сообщил корреспондент ТАСС.

Соответствующее свидетельство о членстве в международной ассоциации "Евразийское региональное отделение всемирной организации "Объединенные города и местные власти" получили представители Горного, Сунтарского, Оленекского, Хангаласского и Усть-Алданского районов.

"Эти улусы (районы - прим. ТАСС) стали членами всемирной организации "Объединенные города и местные власти". Это дает шанс на то, чтобы якутские улусы сами интегрировались в мировые процессы, чтобы у них была большая узнаваемость, чтобы они могли работать в пользу своей республики, в пользу своих районов, использовали те мировые процессы, те ресурсы, которые предлагает наша организация, предлагает система Организации Объединенных Наций для развития своих регионов", - сообщил ТАСС генеральный секретарь Евразийского регионального отделения ОГМВ Расих Сагитов.

"Мы очень рады, что стали частью этой всемирной организации. Надеемся, что благодаря членству у нас появится возможность общаться со многими членами этой организации, внедрять их практику у себя при возможности и продвигать свои проекты. В текущем году в Горном улусе была очень сложная пожароопасная ситуация, которая существенно повлияла на экосистему нашего района, и вопросы экологии стали очень актуальны. В целом мы хотели бы <…> рассмотреть возможности развития проектов в этой сфере", - отметил в беседе с ТАСС глава Горного района Никита Андреев.

Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" - глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Объединяет более 240 тыс. территорий и представляет интересы более 70% населения планеты. Евразийское отделение представляет интересы местных и региональных властей Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Монголии.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В это время организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает его генеральным информационным партнером.

Теги
РоссияЯкутияСеверный форум по устойчивому развитию
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