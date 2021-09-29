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МВД заявило, что образ мигранта в России пытаются криминализировать

В ведомстве уточнили, что здесь роль играют СМИ, которые финансируются из-за рубежа

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Образ мигранта в России пытаются криминализировать с целью порождения в отношении иностранцев неприязнь в российском обществе. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за рубежа, которые признаны иностранными агентами. Мы анализировали преступность среди мигрантов этих лет, сравнивали с допандемийной ситуацией. Я полагаю, что это выдуманные истории, чтобы, с одной стороны, криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам", - сказала Казакова.

Казакова подчеркнула, что в СМИ нет положительных примеров, когда иностранцы, приезжая на территорию РФ, не только интегрируются в российское общество, но и приносят пользу. "Я полагаю, нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности именно к тому или иному государству. Есть преступник, совершивший то или иное преступление, и мы относимся к этому именно так", - подчеркнула она.

Согласно статистике МВД о состоянии преступности с января по август, количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 6%. При этом число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тыс.

Кроме того, за последнее время участились случаи массовых драк с участием иностранных граждан. Как отметили в МВД, в отношении всех нарушителей принимаются жесткие меры реагирования.

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